Vernissage: Freitag 3.3. 19.00 Uhr

Angelika Behr nahm an vielen Studiengängen unterschiedlicher Kunstakademien im In- und Ausland teil. Sie hat 2010 die Malgruppe der Samstagsmaler gegründet, die sich einmal im Monat im Schwanen zum Aquarellmalen treffen. Ein- bis zweimal im Jahr lädt Angelika Behr bekannte Künstler aus dem In-und Ausland zu 3-4 tägingen Workshops in den Schwanen ein, um das Können der Malerinnen zu vervollständigen.

Regelmäßige Ausstellungen im Schwanen präsentieren die jeweils aktuellen, im Haus entstandenen Bilder. Des Weiteren werden die Werke an verschiedenen anderen öffentlichen Einrichtungen in der Region gezeigt.

An der Aquarellmalerei Interessierte können sich gerne bei Angelika Behr für einen Schnuppertag bei den Samstagsmalern melden, Farben, Papier und Pinsel werden für das erste Malen zu Verfügung gestellt. Anmeldungen unter dieser Mailadresse: a.m.behr@t-online.de