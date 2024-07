Weiße Nacht

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel bei der Weißen Nacht am Neckarstrand in Remseck am Neckar! Dieses öffentliche Picknick lädt Sie ein, den Sommer in stilvollem Weiß zu feiern.

Freuen Sie sich auf Live-Auftritte der Akustik-Band Beachwood Cat und dem Ensemble Keys and Strings.

Vor Ort stehen verschiedene Foodtrucks bereit, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben:

- Saftige Burger von der BurgerGarage

- Köstliche indische Spezialitäten von Made in India

- Erfrischende Getränke und Cocktails von Genuss@Home

- Aromatischer Kaffee und Softeis von Chois Coffee