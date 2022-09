Aquarellmalen, Mittwochs

Workshop für Senioren

In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen wie freie Komposition, Landschaft, Stillleben, experimentelle Malerei etc. erlernen und erproben wir verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Aquarelltechnik. Bildbesprechungen in der Gruppe sind wesentlicher Bestandteil des Kurses und reflektieren den aktuellen Stand der Arbeiten, die weitere Vorgehensweise und die Ergebnisse. Ziel ist es, die Freude am eigenständigen Arbeiten zu fördern, die Wahrnehmung zu sensibilisieren und die Fähigkeit zu entwickeln, anhand objektiver Kriterien eigene und fremde Arbeiten zu beurteilen. Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Leitung: Christine Lutz

Kursnr.: S1