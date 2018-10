× Erweitern Arabella Steinbacher Foto: Sammy Hart

Ihr Spiel ist profund, glasklar und von rhythmischer Dringlichkeit. Und wenn Arabella Steinbacher schnörkellos und mit einer unvergleichlichen Elastizität weite melodische Linien spannt, weiß man, warum die über alle technischen Schwierigkeiten erhabene Geigerin weltweit höchste Wertschätzung genießt.

»Ich bin kein Kopfmensch, ich weiß nie, wohin es mich in einem Konzert emotional treibt«, bekennt Steinbacher. »Manchmal kommt vom Orchester etwas musikalisch Unerwartetes, auf das ich spontan antworte.« Eine Herangehensweise, die gerade bei Johannes Brahms’ Violinkonzert reiche Früchte trägt. Denn bei diesem hinsichtlich des Zusammenspiels äußerst fragilen Werk ist weniger solistisches Durchsetzungsvermögen gefragt als die Fähigkeit zum ernsten Dialogisieren und emotionalen Miteinander von Solist und Orchester.

Emotional, ja geradezu heißblütig, geht es auch bei der »Symphonie fantastique«, dem Geniestreich des 27-jährigen Hector Berlioz, zu. Effektvoll in Töne gegossen, schildert die autobiografische »Episode aus dem Leben eines Künstlers« alle Stadien des Liebens, Begehrens und der schmerzlichen Eifersucht. Die Komposition endet in den wüsten Halluzinationen eines Opiumrauschs, in denen der Protagonist die Geliebte ermordet, selbst hingerichtet wird und zu guter Letzt auch noch einem Hexensabbat beiwohnt. Da bleibt nur eines zu wünschen: wohlige Gänsehaut!