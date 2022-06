Arabischer Abend mit Poesie und Musik

Wir segeln miteinander durch die verschiedenen Zeiten des Wortes, getragen von wehmütigen Melodien und Stimmen. Wut und Sanftmut, voll von Träumen und Wirklichkeit.Poesie und Musik, ein Spiegel der Seele der Menschlichkeit.Tauchen Sie ein in den Kern des Herzens, in Klang und Wort. Anna Henter ist Theateraktivistin, Schriftstellerin und Sozial-Theaterpädagogin.Fedaa Safaya ist in Damaskus aufgewachsen und stammt aus einer musikalischen Familie. In Syrien engagierte er sich bei der Hilfsorganisation RoterHalbMond. Seit 2017 spielt erCajon und andere Percussion in verschiedenen Bands.Mazen Mohsen ist in Syrien geboren, wo er später Musik studierte. 2015 kam er nach Deutschland und hat sich durch zahlreiche Konzerte und Musikprojekte einen Namen gemacht.Durch seine Teilnahme an der 11. Staffel von The Voice of Germany und die Zusammenarbeit mit Popstar Mark Forster ist er als Sänger in der arabischen Popszene noch bekannter geworden.

Eintritt: Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.