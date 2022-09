Kseniia Ivanova & Band / Spiral Running

Die Sängerin Kseniia Ivanova, gebürtige Ukrainerin, ist mitten in ihrer Musikausbildung in Stuttgart, und freut sich, Jazz- und Pop-Songs, die sie liebt, mit einer routinierten Band auf der Bühne zu präsentieren.

Das Programm umfasst beliebte Jazz-Standards, bekannte Pop-Songs im Swing- oder Soul-Gewand, und mitreißende Instrumentals.

Die Band-Besetzung hat internationales Flair: Der Saxofonist/Klarinettist Alex Bokolishvili stammt aus Georgien, der Pianist Andreas Skandy hat polnische und die Saxofonistin Annika Leanyvari ungarische Wurzeln, der Bassist Pavel Kotelkov stammt aus Russland, der Schlagzeuger Christian Walther ist gebürtig aus Thüringen. Neben der Wahlheimat Stuttgart verbindet die Musiker vor allem die Liebe zum Jazz, Funk und Soul, und der Drang, auf der Bühne ein musikalisches Feuerwerk anzuzünden!

Die Band aus dem Raum Stuttgart um die junge polnische Sängerin Aneta Sikorska und Misha Prib an der Gitarre, begeistert mit eigenen englischsprachigen Songs, die sich irgendwo zwischen Jazz, Pop und Alternative bewegen. Ursprünglich als Duo gestartet, wird die Band jetzt mit Andreas Schweikle (Drums) und Bob Kachler (Bass) komplettiert.

Die Kombination aus interessanten Grooves, spannenden Melodien und dem besonderen Gesang, lädt die Zuhörer zu den Geschichten und Klanglandschaften der Band ein, die sich deutlich vom derzeitigen Radio-Mainstream absetzen.

Der Band gelingt es einen neuen Sound aus deep, groovy, soulful und atmospheric zu kreieren. Die Texte bieten eine Menge an reifem Tiefsinn und zugleich jungfrischer Metaphorik.

Trotz jungen Alters hat es die Band in 2019 geschafft an den Kooperationen mit bekannten Vertreter Stuttgarter Theaterszene, wie NEAT und Theater am Olgaeck teilzunehmen. Auch der Einzug ins Best Of der Luke Open Stage Reihe in Ludwigsburg können sich die Musiker auf die Fahne schreiben.

Insgesamt ist Spiral Running ein anspruchsvolles, aber auch “bewegendes” Erlebnis und die neue Entwicklung nach der pandemischen Pause dieses jungen Phänomens ist überaus spannend.