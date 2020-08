Arabisches Filmfestival

Mitreißende filmische Entdeckungen bietet das Arabische Filmfestival in seinem 16. Festivaljahr in Tübingen – das wichtigste Festival für den neuen arabischen Film im deutschsprachigen Raum. In seinen verschiedenen Sektionen zeigt es neue Spiel- und Dokumentarfilme aus der politisch aufgewühlten Region zwischen Marokko und dem Irak, spiegelt das aufregende cineastische Geschehen in den arabischen Ländern wider, gibt einen Einblick in die Produktionen arabischstämmiger Regisseure in anderen Gesellschaften, befasst sich mit dem Filmschaffen und den Ereignissen in anderen islamisch geprägten Ländern und schlägt die Brücke zwischen Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft.

Am 6. Oktober findet von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr der traditionelle Kinder-und Familientag in der Tübinger Altstadt statt.

Der Kinder- und Familientag fördert Kultur und Zusammenhalt, stärkt die Zivilgesellschaft und die kulturelle Bildung und schafft Heimat. Vielfalt ist unsere Stärke und unser Potenzial für die Zukunft. Am Kinder- und Familientag kann sich jede und jeder z.B. über Projekte und Aktivitäten in der Kultur- und Integrationsarbeit in Tübingen informieren und vor allem: mitwirken. Der Kinder- und Familientag macht ihre Erfolge in der kulturellen und sozialen Arbeit und die zahlreichen engagierten Menschen, die daran beteiligt sind, sichtbar.