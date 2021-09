Arabisches Fimfestival 2021

Anfang Oktober heißt es wieder Vorhang auf für den arabischen Film! Mitreißende filmische Entdeckungen bietet das Arabische Filmfestival in seinem 17. Festivaljahr – das wichtigste Festival für den neuen arabischen Film im deutschsprachigen Raum und eines der größten Filmfestivals Europas mit dem Schwerpunkt auf dem arabischen Film. PANORAMA Filme aus Ägypten, Algerien, Irak, Libanon, Marokko, Palästina, Saudi Arabien, Somalia, Syrien, Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ARABISCHE WELTEN SHUBBAK – Fenster zur Islamischen Welt GLOBAL SOUTH - Together for a better world Fokus Tunesien Spezial JÜDISCHES LEBEN IN DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WELT SOUQ AL FILM KINDER- UND FAMILIENTAG