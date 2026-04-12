Arachnotopia – Vogelspinnen & Insektenausstellung

Die außergewöhnliche Spinnen- und Insektenausstellung, ermöglicht Besucherinnen und Besuchern einen faszinierenden Einblick in die Welt der Wirbellosen.

Die Ausstellung präsentiert über 500 lebende und präparierte Exemplare aus aller Welt, darunter Vogelspinnen, Skorpione, Insekten, Tausendfüßer, Mantiden, Schnecken sowie verschiedene Krebsarten.

Ein besonderes Highlight ist die größte lebende Vogelspinne der Welt – die Goliath-Vogelspinne – die aus nächster Nähe bestaunt werden kann. Neben dem Erlebnisfaktor legt die Veranstaltung großen Wert auf Wissensvermittlung und den Abbau von Vorurteilen gegenüber diesen oft missverstandenen Tierarten.

Die Ausstellung richtet sich an Familien, Naturinteressierte, Schulklassen sowie neugierige Besucherinnen und Besucher jeden Alters.