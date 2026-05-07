Arachnotopia - Riesenspinnen & Insektenausstellung

Faszinierende Welt der Spinnen & Insekten.

Am 14. Juni 2026 gastiert die Spinnen- und Insektenausstellung in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen. Die Veranstaltung bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die vielfältige und oft verborgene Welt der Wirbellosen aus nächster Nähe kennenzulernen.

Die Ausstellung umfasst über 500 lebende und präparierte Exemplare aus verschiedenen Regionen der Welt. Gezeigt wird eine beeindruckende Bandbreite an Tierarten, darunter Vogelspinnen, Skorpione, Insekten, Tausendfüßer, Mantiden, Schnecken sowie verschiedene Krebsarten. Ziel der Ausstellung ist es, fundierte Einblicke in die Artenvielfalt, Lebensweise und ökologische Bedeutung dieser Tiere zu vermitteln.