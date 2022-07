Arbeiten von Ulrike Donié in der Orangerie Kirchberg

Unter dem Titel „Perspektivwechsel“ zeigt Raum für Pflanzen Arbeiten der 1961 in Saarbrücken geborenen und heute in Linz am Rhein lebenden Künstlerin Ulrike Donié.

Ulrike Donié arbeitet stilistisch zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Ihre Gemälde sind großformatig, farbgewaltig und vielschichtig. Ihre Bildsprache ist ausdrucksstark und greift zurück auf einen großen inneren Fundus an amorphen, organischen Formen, die sie altmeisterlich als Wechselspiel zwischen Vorder- und Hintergrund, Licht und Schatten, hell und dunkel komponiert.

Ihre Arbeiten rühren an elementare menschliche Erfahrungen, die der Tiefenpsychologe C.G. Jung als Archetypen im kollektiven Unbewussten verortet sieht. Diese sind nach Jung zwar universell, aber keineswegs eindeutig, sondern wie die menschliche Existenz selbst von Gegensätzen bestimmt. Entsprechend können die Bildinhalte je nach Betrachter und Perspektive ganz unterschiedlich wahrgenommen werden.

Die Ausstellung führt die Reihe „Pflanzenmeldungen“ fort, die 2016 mit dem Sammeln von Zeitungsartikeln zum Thema Pflanzen begonnen wurde. Sie knüpft den inhaltlichen Faden vom Zeitungsarchiv zum Archiv im Kopf weiter.