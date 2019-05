Arbeitsagentur berät interessierte Gründerinnen und Gründer in IHK

Wollen Sie sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbständig machen? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bietet gemeinsam mit der Agentur für Arbeit in Mosbach einen kostenlosen Beratungsservice für Gründerinnen und Gründer. Am 11. Juni 2019beraten Fachleute der Agentur für Arbeit Mosbach Arbeitslose,wie sie finanzielle Förderung erhalten können. Wer arbeitslos ist und sich selbstständig machen möchte, erhält Tipps, ob das Vorhaben durch die Agentur für Arbeit bezuschusst werden kann.Individuelle Beratungstermine in der IHK in Mosbach und ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.rhein-neckar.ihk24.de