Arbeitsplatz der Zukunft

Microsoft Teams ist ein Beispiel für die Möglichkeit der Zusammenarbeit in virtuellen Teams und stellt einen zentralen Ort für Teamarbeit dar. Als Komplettlösung unterstützt Microsoft Teams eine Vielzahl von Funktionen inklusive Gruppenchat, Online-Meeting, Videokonferenz und Telefonanruf. Es ermöglicht die Zusammenarbeit in Business-Anwendungen wie z.B. Word, Excel oder PowerPoint in einem gemeinsamen Arbeitsbereich. Prozesse können angepasst werden, um noch produktiver zu arbeiten und ermöglichen eine Sicherheit bei der Arbeit im Team.

In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, erste Schritte in Microsoft Teams praktisch zu erproben. Alexander Köhler, Senior System Engineer | Teamleiter Microsoft bei der Fa. Hamcos wird Sie dabei anleiten.

Sie können Ihr eigenes Notebook oder Tablett in diesen Workshop mitbringen. Sie erhalten einen Tag vor dem Workshop ein Passwort für einen Testzugang per E-Mail mitgeteilt.