Ana Török, 1. Violine Ra ̆svan Dumitru, 2. Violine Traian Boal a ̆ , Viola Zsolt Török, Violoncello Stefan Fehlandt, Viola Stephan Forck, Violoncello

Als Gewinner des Internationalen Kammermusikwettbewerbs in Osaka (2014), Wigmore Hall International String Quartet Com - petition (2012), des Kammermusikwettbewerbes im niederländi - schen Almere (2011) sowie des ICMC in Hamburg (2009) konnte sich das Arcadia String Quartet schnell den Ruf eines der interes - santesten Ensembles seiner Generation erspielen.

2006 gegründet, vervollständigte das rumänische Ensemble sei - ne Studien bei Johannes Meissl (Artis Quartett) in Wien und im Rahmen von Meisterkonzerten bei namhaften Musikerper - sönlichkeiten und Quartettformationen. Das Ensemble trat in großen Konzertsälen auf wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Alten Oper Frankfurt, der Wigmore Hall London, dem Mu - sikverein in Wien, Cité Internationale des Arts oder dem Atha - naeum Bukarest. Neben umfangreichen Tourneen in Groß - britannien und Japan präsentierte es sich u. a. beim Schleswig- Holstein Kammermusikfestival, den Festspielen Mecklenburg- Vorpommern oder den Schwetzinger Festspielen. Nach einer ersten CD mit Werken von Mendelssohn und Brahms (Fontenay Classics) erschien 2013 bei Orchid Clas - sics eine Aufnahme mit den beiden Streichquartetten von Janácˇek. 2018 erschien bei Chandos Records die Einspielung von Bela Bartóks sämtlichen Streichquartetten.

Stefan Fehlandt (Viola) und Stephan Forck (Violoncello) er - hielten ihre musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin.

Den Schwerpunkt der künstlerischen Tätigkeit beider Musi - ker bildet die Arbeit im international hoch geschätzten Vog - ler Quartett, dem sie als Gründungsmitglieder seit 1985 ange - hören. Mit dem Quartett verantworten sie eigene Konzertrei - hen und Festivals. Über das Quartett hinaus sind sie gefragte Kammermusiker und Solisten und gern gesehene Gäste bei renommierten deutschen und internationalen Festivals.

Auf dem Programm in Nürtingen stehen Franz Schuberts Quartettsatz c-Moll D 703 (Allegro assai), „Verklärte Nacht“ von Arnold Schönberg sowie das Sextett B-Dur op. 18 von Johannes Brahms, das gemeinsam mit Stefan Fehlandt und Stephan Forck, zur Aufführung kommen wird.