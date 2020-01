Haydns Schöpfung gehört zu den wichtigsten Werken unter den Oratorien. Innovativ vertont Haydn den ersten biblischen Schöpfungsbericht für Soli, Chor und Orchester. Ulrike Härter, Sopran, studierte Konzert-, Lied- Operngesang bei Prof. Edith Wiens in Düsseldorf und Augsburg und ist gefragte Sängerin und Stimmbildnerin. Der Tenor Alexander Efanov absolvierte sein Gesangsstudium bei Professor Klaus-Dieter Kern an der Musikhochschule Karlsruhe und ist seit 1999 Mitglied des Staatsopernchores Stuttgart. Thomas Scharr, Bass, studierte an der Musikhochschule Mannheim und der Opernschule Mannheim bei Prof. Dr. Alejandro Ramirez und Prof. Jutta Gleue. Nach intensiver Tätigkeit als Opernsänger ist er nun verstärkt als Konzertsänger gefragt. Das für diese Aufführung neu gegründete Vocalensemble arcademia sinfonica vocale besteht aus ca. 16 professionellen Sängerinnen und Sängern und wird von Lennart Faustmann einstudiert. Das Orchester arcademia sinfonica Balingen fühlt sich nicht nur der klassischen Orchesterliteratur sehr verbunden, sondern auch den Oratorien der Kirchenmusik. Unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno kamen u.a. Mendelsohns „Elias“ und Verdis Requiem zur Aufführung.