arcademia sinfonica - Beethoven zum 250. Geburtstag

Sinfoniekonzert mit der arcademia sinfonica unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno.

Der Pianist Hansjacob Staemmler erhielt seine musikalische Ausbildung bei Prof. Georg Sava an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler" Berlin. In Meisterkursen bei Menahem Pressler und Daniel Barenboim erhielt er weitere Anregungen. Bereits während seines Studiums konzertierte er regelmäßig als Kammermusikpartner mit Solisten der Berliner Philharmoniker im Ensemble Berlin und baute ein umfangreiches Repertoire auf. Nachdem er mehrere Jahre ein Engagement an der Berliner Universität der Künste hatte, arbeitet der Pianist seit 2009 als Dozent an der Musikhochschule Freiburg.

Hansjacob Staemmler, Klavier

Ludwig van Beethoven:

Ouvertüre zur Schauspielmusik „Egmont“, op. 84

Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur, op. 19

Sinfonie Nr. 4 B-Dur, op. 60