arcademia sinfonica - Klingende Landschaften

Aufgrund der Hygienevorschriften sind momentan nicht alle Plätze verfügbar.

3. Abonnementkonzert

Sinfoniekonzert mit der arcademia sinfonica unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno

Bedrich Smetana:

Zwei Tondichtungen aus „Ma Vlast“

Sarka

Aus Böhmens Hain und Flur

Anton Dvorak:

3 Slawische Tänze

Jean Sibelius:

Karelia-Suite

Der Schwan von Tuonela

En Saga, op. 9

Mit diesem Konzertprogramm stellt die arcademia sinfonica europäische Komponisten in den Mittelpunkt, die durch ihre Musik trotz ihrer Weltoffenheit eine ganz besondere Heimatverbundenheit auszudrücken vermochten: Smetana und Dvorak entwickelten eine unverkennbar böhmisch-mährische Tonsprache, die volkstümliche Fröhlichkeit mit der slawischen Melancholie verbindet und das Publikum die Landschaft und die dortige Kultur förmlich spüren lässt. Jean Sibelius wiederum lässt die unendliche Weite der finnischen Landschaft mit der ihm eigenen Kompositionsweise erleben. Ein musikalisch-hinreißender Ausflug in traumhafte Landschaften.

Einführungsvortrag: 16.30 Uhr im Kleinen Saal

Junge Besucher: Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.

Diese Vorstellung wird über das Programm Neustart Kultur durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.