arcademia sinfonica - Liebe zum Leben

Maurice Ravel: La Valse für großes Orchester

Béla Bartók: Violinkonzert Nr. 1, op. Posth.

Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 73

Neben dem lebensfrohen, sich bis zur Ekstase aufbäumenden „Walzer“ von Maurice Ravel, der mit seinem Werk Elemente des Wiener Walzers aufgegriffen hatte, bewegt das 1. Violinkonzert von Bela Bartok durch intim-gesangliche Kantilenen, berührt durch Wärme und Zartheit, bevor es am Ende doch zur instrumentalen Virtuosität findet. Die 2. Sinfonie von Johannes Brahms setzt einen strahlenden Schlusspunkt mit naturdurchtränkten hochromantischen Klängen und schwungvollen Steigerungen.

KULTUR PLUS: Kostenloser Einführungsvortrag um 17.30 Uhr im Kleinen Saal

JUNGE BESUCHER: Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.