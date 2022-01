arcademia sinfonica - Musik aus Frankreich

Aufgrund der Hygienevorschriften sind momentan nicht alle Plätze verfügbar.

2. Abonnementkonzert

Sinfoniekonzert mit der arcademia sinfonica unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno

Emilie Jaulmes: Harfe

Maurice Ravel:

Le tombeau de Couperin

Francois-Adrien Boieldieu:

Konzert für Harfe und Orchester C-Dur

Georges Bizet:

Sinfonie in C-Dur

Die deutsch-französische Harfenistin Emilie Jaulmes stammt aus Grenoble in den französischen Alpen. Ihren ersten Harfenunterricht erhielt sie mit fünf Jahren am Conservatoire Grenoble. Sie studierte an den Musikhochschulen in Paris, Rotterdam, Detmold und Bloomington (USA). Erste Orchestererfahrung sammelte sie als Akademistin bei den Münchner Philharmonikern und beim Sinfonieorchester Münster. Seit 2006 ist sie Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmoniker, mit denen sie auch mehrfach solistisch auftrat. Aushilfen führten sie zu bedeutenden Orchestern wie den Symphonieorchestern des BR, HR und SWR, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin (DSO), Mahler Chamber Orchestra und vielen anderen.

Einführungsvortrag: 16.30 Uhr im Kleinen Saal