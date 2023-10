arcademia sinfonica - Serenade trifft Percussion

Mit diesem Konzert rücken zwei Register des Orchester arcademia sinfonica in den Vordergrund, die zwar im Orchesterverbund sehr wichtige Aufgaben übernehmen, doch aufgrund der Sitzordnung immer auch räumlich im Hintergrund bleiben. Neben der lebensbejahenden und gesanglichen „Petite Symphonie“ des Franzosen Charles Gounod und der berühmten Serenade „Gran Partita“ für 12 Bläser mit Kontrabass erklingt ein zeitgenössisches Werk für Schlagzeugensemble, das in der Tradition der „Minimal Music“ von John Adams, Steve Reich usw. steht und eine ganz eigene Dynamik und rhythmische Prägnanz entwickelt. Lassen Sie sich von den Solist*innen des Orchesters begeistern!

KULTUR PLUS: Kostenloser Einführungsvortrag um 17.30 Uhr im Kleinen Saal

JUNGE BESUCHER: Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.