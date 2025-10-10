Blood Dynasty Europe & UK Tour 2025

Macht euch bereit für puren fucking Metal: ARCH ENEMY kündigen ihre "Blood Dynasty"-Europatour an.

Am 10. Oktober setzen die schwedischen Melodic-Death-Metaller die Bühne der Stuttgarter Schleyer-Halle in Brand.

Auf ihrem unerbittlichen Kreuzzug werden ARCH ENEMY von den mächtigen ELUVEITIE und AMORPHIS als Special Guests begleitet, während die krachenden GATECREEPER die Tore des Chaos öffnen werden. ARCH ENEMY-Gitarrist Michael Amott kommentiert die Tourankündigung: "Nur drei Wochen nach unserer bisher erfolgreichsten Europatournee sind wir begeistert, die Details der Tour 2025 bekannt zu geben! Wir können es kaum erwarten, mit AMORPHIS, ELUVEITE und GATECREEPER, die uns auf dieser Tour unterstützen werden, richtig einzuheizen!"

