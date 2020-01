Arche Noah – Orgelkonzert für Kinder und Erwachsene

× Erweitern Arche Noah Arche Noah

Am So 02.02.2020, 17:00 Uhr findet ein besonderes Orgelkonzert auf der Orgelempore der kath. Kirche St. Joseph in Öhringen statt. Es musizieren Capucine Payan (Orgel) und Dekanatskirchenmusikerin Theresa Schäfer (Sprecherin). Dabei wird die spannende biblische Geschichte von Noah, der eine Arche baut, um die Tiere vor der großen Sintflut zu retten, mit der variantenreichen Musik von J. S. Bach zu hören sein.So erklingen Stücke aus berühmten Bach-Werken wie den Brandenburgischen Konzerten, der Johannes-Passion, dem Weihnachtsoratorium, dem Wohltemperierten Klavier, der h-moll Messe und auch die berühmte d-moll-Toccata.Das Publikum versammelt sich auf der Empore, also direkt an der Orgel. Alle können dabei hautnah miterleben, wie die Stücke gespielt werden.Wichtig: Die Kinder dürfen ihr Lieblings-Kuscheltier mit zum Konzert bringen, so dass die Arche auch hoffentlich voll werden wird.Ein Orgelgenuss für Jung und Alt. Veranstalterin ist die kath. Kirchengemeinde St. Joseph, Öhringen. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Darbietung gebeten.