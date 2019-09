Architektur in Heilbronn

Eine außergewöhnliche Stadt mit außergewöhnlichen Gebäuden

Heilbronn ist von Bauten im Stil der 50er und 60er Jahre geprägt. Schnell und pragmatisch hat man die Stadt nach dem Krieg wiederaufgebaut. Heute ist Heilbronn eine moderne Stadt im Aufbruch. Und das zeigt sich auch an den Gebäuden, die hier aktuell entstehen. Lassen Sie sich von Experten durch die Architekturgeschichte Heilbronns führen.

Bei öffentlichen Führungen ist die An- und Abreise am Tag der Stadtführung im HNV-Gesamtnetz im Preis enthalten. Das HNV-Ticket erhalten Sie in der Tourist-Information Heilbronn.