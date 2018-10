Architects Release Party

Wir mussten lange warten aber jetzt jetzt ist es endlich soweit.

18 Monate nach Toms Tod haben Sam, Dan, Josh, Adam und Ali ihr neues Album fertig.

„Holy Hell“ erscheint am 9. November, beinhaltet 11 Songs und ist ein meisterhaft realisiertes Album.

“Holy Hell” sieht dem Leiden auf seiner komplexen lyrischen Reise, die mit dem hymnischen “Death

Is Not Defeat” beginnt, mitten ins Gesicht – “Ein Song für Tom”, verrät Dan. “Ich glaube ein Teil von

ihm dachte, dass er uns mit seinem Tod im Stich lässt und ich könnte ihn sowas nicht fühlen lassen.”

Darauf folgt – wiederum ganz wie im Trauerprozess, der die gesamte Kreation untermauert – ein

erzählerischer Bogen, der jedoch nicht einfach vom dunklen Anfang zum helleren Ende navigiert.

Wir werden euch als Special am Freitag den 9. November Songs aus der neuen Scheibe vorstellen, verlosen einiges an Merchgoodies und als highlight 2 Eintrittskarten für ein Architects Konzert deiner Wahl auf ihrer kommenden Tour in Deutschland.