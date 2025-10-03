Nach dem fulminanten Albumrelease des neuesten Werks „The Sky, The Earth & All Between” veröffentlichen ARCHITECTS eine umfangreiche Europatour mit fünf exklusiven Headliner-Tourstopps in Deutschland.

Das erst kürzlich veröffentlichte 11. Studioalbum wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert und bringt die britischen Metalcore Legenden nun zu ausgewählten Shows in München, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg. Als Support sind die Genre-Kollegen von Wage War und die US-amerikanischen Senkrechtstarter House of Protection mit dabei. Letztere sind auch als Gäste auf dem aktuellen ARCHITECTS Album „The Sky, The Earth & All

Between” vertreten, das gerade auf Platz #3 der deutschen Albumcharts eingestiegen ist, und im Juni auch erstmals bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten werden.