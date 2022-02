Der Stoff, aus dem Träume sind

Österreich 2019

75 Minuten | ohne Altersbeschränkung

Filmreihe "Architektur im Kino"

in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Baden-Württemberg, Kammergruppe Esslingen I

Was bewegt Menschen dazu, sich das gemeinsame Wohnen selbst zu organisieren? Welche Ideale stehen dahinter, wie finanzieren sie sich, und wie funktioniert das Leben in Gemeinschaft? Anhand von sechs selbstverwalteten Wohnbauten in Österreich aus 40 Jahren macht sich der Dokumentarfilm auf die Suche nach Antworten Die Architektur bleibt dabei im Hintergrund immer präsent, ihre jeweilige Rolle wird aber ebenso wie der politische Resonanzraum über den Alltag der Bewohner:innen reflektiert. Die Balance zwischen gelebter Solidarität und sozialer Kontrolle und die Frage, wie transparent das Leben für die Nachbarn sein soll, zieht sich ebenso als Leitmotiv durch den ganzen Film wie das Spannungsverhältnis zwischen städtischem und dörflichem Leben.

R: Lotte Schreiber, Michael Rieper | K: Johannes Hammel