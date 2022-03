Architektur muss brennen

Deutschland, Schweiz 2019

80 Minuten | FSK offen

OmeU | Original mit englischen Untertiteln

Filmreihe "Architektur im Kino"

in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Baden-Württemberg, Kammergruppe Esslingen I

In ihren Entwürfen wurden Dächer zu Wolken und Häuser zu Kristallskulpturen. Sie spotteten der Schwerkraft und setzten jede Vorstellung über das Machbare im Bauwesen außer Kraft. Sie stellten Wände schräg, kippten Waagrechtes gegen Senkrechtes, ließen Flächen und Linien explodieren und zackige Bauteile wie Meteoriten in Dächer und Fassaden einschlagen. Die 1968 in Wien gegründete Architektur-Avantgarde-Gruppe Coop Himmelb(l)au hatte sich mit ihren konsequent unrealisierbaren Entwürfen den Frontalangriff gegen das österreichische sowie europäische Architektur-Establishment der 1960er und 1970er Jahre zum Ziel gesetzt, trat an, „das Bauen von der Zwangsjacke der Funktionalität und den modernen Menschen aus seiner Käfighaltung zu befreien“. Zuvor: Kurzfilme von Ray und Charles Eames.

R: Matthias Frick