The Little Things

USA 2021

128 Minuten | FSK 16

deutsche Synchronfassung

Angenehm: Dieser exzellent besetzte, stimmungsvolle Krimi verzichtet auf genretypische Effekthascherei und wird in seinen Bildern keinen Moment explizit, auch wenn er einen grausamen Fall aufrollt.

Eigentlich sollte Joe „Deke“ Deacon, der erfahrene Deputy Sheriff von Kern County, auf einer Routinemission in Los Angeles nur ein paar Beweise überprüfen. Doch stattdessen wird er in die Suche nach einem Serienmörder verwickelt, der die Stadt terrorisiert. Der leitende Ermittler des L. A. Sheriff Departments, Sergeant Baxter, ist von Dekes kriminalistischen Instinkten beeindruckt und nimmt – inoffiziell – seine Hilfe in Anspruch. Doch während die beiden Cops dem Mörder auf der Spur sind, kommen immer mehr Geheimnisse aus Dekes Vergangenheit ans Tageslicht. Geheimnisse, die so verstörend sind, dass sie mehr als nur Baxters Fall bedrohen könnten.

R+B: John Lee Hancock | K: John Schwartzman | D: Denzel Washington (Joe „Deke“ Deacon), Rami Malek (Detective Baxter), Jared Leto (Albert Sparma), Natalie Morales (Det. Jamie Estrada), Sofia Vassilieva (Tina Salvatore)