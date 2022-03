Tod auf dem Nil

USA 2022

128 Minuten | FSK 12

deutsche Synchronfassung

Elegant gespielt, prächtig ausgestattet und, auf (analogem) 70mmFilm gedreht, auch wundervoll aussehend, taucht der stargespickte Film in die exotische Opulenz Ägyptens ein und entführt uns auf einen luxuriösen Schauplatz, der sich ganz langsam durch grandiose Landschaftsszenerien bewegt.

Die mondäne Linnet Ridgeway hat ihrer Freundin Jacqueline de Belfort den Bräutigam ausspannt, was diese nicht kampflos hinnehmen will. Als Stalkerin verfolgt sie das strahlende Paar bis zur mehrtägigen Honeymoon-Reise auf einem Nil-Kreuzfahrschiff mit geladenen Hochzeitsgästen. Die zunehmend beunruhigte Linnet engagiert Hercule Poirot. Doch der kann ihre Ermordung nicht verhindern. Jacqueline, die Hauptverdächtige, hat zum Tatzeitpunkt ein felsenfestes Alibi. Poirot nimmt also die Ermittlungen auf und muss den Täter finden – unter zahlreichen anderen Verdächtigen ...

R: Kenneth Branagh | B: Michael Green | K: Haris Zambarloukos | D: Kenneth Branagh (Hercule Poirot), Gal Gadot (Linnet Ridgeway-Doyle), Armie Hammer (Simon Doyle), Emma Mackey (Jacqueline de Bellefort), Tom Bateman (Bouc)