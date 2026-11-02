Das vor 15 Jahren in München gegründete Arcis Saxophon Quartett zählt heute zu den weltweit aktivsten und experimentierfreudigsten klassischen Saxophonformationen.

Das international ausgezeichnete Ensemble – ausgebildet unter anderem beim renommierten Artemis Quartett in Berlin – glänzt auf den großen Bühnen von Europa bis Südamerika und betreibt mittlerweile ein eigenes Plattenlabel sowie eine Produktionsfirma. Mit unbändiger Energie und performativer Neugier brechen die vier Musiker traditionelle Konzertstrukturen auf und begeistern die Musikwelt mit ihrem homogenen Sound, maßgeschneiderten Arrangements und visionären Projekten.

Claus Hierluksch – Sopransaxophon

Bernardo Correia Pereira – Altsaxophon

Sonia Tcherepanov – Tenorsaxophon

Jure Knez – Baritonsaxophon

Konzertreihe Crailsheim | Stadtverwaltung Crailsheim