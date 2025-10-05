Das Ardey Saxophonquartett formierte sich 2001 in Dortmund.

Die vier Gründer des Ensembles studierten zu dieser Zeit an der dortigen Musikhochschule klassisches Saxophon bei Prof. Daniel Gauthier und benannten sich nach der gleich­namigen im Süden Dortmunds gelegenen Quelle. Bereits 2002 wurde das Ardey Saxophonquartett Stipendiat der Yehudi-Menuhin-Gesellschaft. In

zahlreichen Konzerten begeisterte das Quartett­ sein Publikum unter anderem in Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund und Stuttgart. Im Jahr 2011 erschien anlässlich des zehnjährigen Bestehens das Tango-Album LA BOCA. Der wandlungsfähige Klang des Saxophons ähnelt der menschlichen Stimme. Er eignet sich sowohl für die Interpretation barocker, romantischer und moderner Werke, als auch für die neuen Ausdrucksformen avantgardistischer Komposi­tionen.

Auf dem Programm stehen sowohl Arrange­ments bekannter Melodien von Rossini, Bizet, Gershwin­ und Bernstein, als auch weniger bekannte Original­werke für die Besetzung.