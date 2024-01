Arditti Quartet, neue Vocalsolisten, Krassimir Sterev, Gareth Davis

Invisible Threads

für sechs Stimmen und sechs Instrumente

Komposition von Christian Mason mit einem Text von Paul Griffiths

Gareth Davis, Bassklarinette

Krassimir Sterev, Akkordeon

Neue Vocalsolisten

Arditti Quartet

Ich finde die Idee von Räumen, die durch den Fokus aufmerksamer Ohren belebt werden, sehr inspirierend. In solchen Momenten kollektiver Konzentration fühlt es sich fast so an, als würden unsichtbare Fäden zwischen uns wachsen, die uns für einen Moment miteinander verbinden, bevor wir uns wieder in die Welt zerstreuen. Beim Ritual der Aufführung geht es nicht nur um die Musik, die gespielt wird, sondern vor allem darum, Zeit miteinander in diesem besonderen Bewusstseinszustand zu verbringen.

(Christian Mason)