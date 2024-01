SWR Vokalensemble, Anna-Maria Hefele, Marco Blaauw, Lukas Stamm

Liza Lim: Shallow grave Solo

für neolithisches Keramikhorn/Trompete UA

Mia Schmidt: Nun Nacht

für Obertonsängerin, Viertelton-Cembalo, Marimba und Chor UA

Aaron Holloway: Contemplate Moments of Silence and Find Them Few

für Trompeten, Bariton, Video and Elektronik UA

Michael Reudenbach: Was noch.

für 24 Stimmen

mit Texten von Jürgen Becker UA

Anna-Maria Hefele, Obertongesang

Lukas Stamm, Cembalo

N.N. Marimba

Marco Blaauw, Trompeten

Tyler J. Bouque, Bariton

SWR Vokalensemble

Leitung Michael Alber

Im Chorkonzert bewegt sich das SWR Vokalensemble nicht nur gesangstechnisch abseits des Gewohnten: In ungewöhnlicher Beleuchtung und minutiös choreographiert wird Michael Reudenbachs Werk in Szene gesetzt.