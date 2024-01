Heavy Metal Ritual UA

Sarattma: Sara Neidorf, Schlagzeug & Matt Hollenberg, Gitarre

Komposition, Konzept: Mauro Hertig

Dramaturgie, Konzept: Bastian Zimmermann

Rock my Religion: Der No-Wave-Film von Dan Graham mit Musik von Patti Smith, ein Gegenentwurf zu den religiösen Shaker-Ritualen, ist das Vorbild für das Heavy Metal Ritual. Wer dabei als Publikum nicht nur in die Musik eintauchen, sondern einer unterdrückten Wut freien Lauf lassen möchte, kann aus isolierten Smash- oder Shout-Kabinen heraus Sounds an die Bühne »opfern«, wo sie im Rausch der Lautstärke von Sarattma verarbeitet werden und verglühen.