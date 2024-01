Zweiteilige Vorstellung

14:30 + 17:30

Neun Performances UA von Deryn Rees-Jones und Bnaya Halperin-Kaddari, Maria Barnas, Dariya Maminova, Vera Burlak, Gemma Raguès Pujol, Luljeta Lleshanaku, Georgia Koumará, Cia Rinne, Severin Dornier

Neue Vocalsolisten

Für Poetry Affairs haben fünf Dichterinnen und fünf Komponist*innen aus zehn verschiedenen europäischen Ländern gemeinsam die vielgestaltigen Beziehungen von Sprache und Musik erkundet. Aus unter- schiedlichsten Perspektiven von Dichtung und Komposition entstehen für ECLAT neun große Performances zwischen Konzert, Installation und Musiktheater. In zwei großen Veranstaltungs-Teilen erwachsen immer neue Konstellationen von der fast heimeligen Nähe des Publikums zu den Ausführenden bis zur weiten Distanz: Bilder und Szenen voller rhetorischer Finesse, kraftvolle, erschütternde, irritierende, sublime Poesie, Labyrinthe sprachlicher und musikalischer Permutationen und subtiler Bedeutungsverschiebungen. Sie führen uns in unterschiedliche Seins-Zustände, beschreiben die Ästhetik des Fehlers, ein Leben in sieben Panikattacken, eine skurrile Odyssee auf der Suche nach dem perfekten Wort oder einen Abgesang auf die Alpengletscher.