Im Februar 2024 jährt sich der Geburtstag Erich Kästners zum 125. Mal. Grund genug, den großen deutschen Schriftsteller in einem Special zu feiern.

In diesem faszinierenden Bühnenstück, das phasenweise an ein Musical erinnert, steht Walter Sittler erstmals gemeinsam mit seiner Tochter Lea-Marie auf der Bühne. Gemeinsam mit ihr und den Musikerinnen und Musikern der „Sextanten“ begibt er sich auf einen Streifzug durch das Leben Erich Kästners.

Er erzählt vom Rausch Berlins in den Zwanziger Jahren. Und vom Kater, der darauf folgte. In diesem revuehaften Stück, das schwerpunktmäßig in der fluoreszierenden „Babylon Berlin“-Atmosphäre der 20er und 30er-Jahre spielt, übernimmt Lea-Marie die Rolle einer Barsängerin.

Martin Mühleis hat das Stück in der Tradition der literarisch-musikalischen Revuen der 1920er Jahre konzipiert, der Komponist Libor Síma, der auch die Bühnenmusik für dieses Stück geschrieben hat, hat für Lea-Marie Sittler einige der Hits dieser Jahre neu arrangiert und auch einige Kästner-Gedichte als Chansons vertont. Lea-Marie Sittler hat Gesang und Musik studiert, seit vielen Jahren lebt sie in Schweden und ist dort als gefragte Singer-Songwriterin beliebt.

125 Jahre Erich Kästner – Lea-Marie, Walter Sittler & Die Sextanten machen daraus ein literarisch-musikalisches Fest.