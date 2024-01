Susi Bemsel & Daniel Snaider

Mehr als 100.000 Besucher hat „Die große Reise – Abenteuer Weltumrundung“ bereits in die Säle gezogen. Die international ausgezeichnete Live Foto- & Filmshow ist die authentische Geschichte eines einzigartigen Abenteuers. Die beiden Altmühltaler Susi Bemsel und Daniel Snaider brechen mit Fahrrädern auf, um von Deutschland nach Südamerika zu gelangen. Aus einem kurzen „Südamerikatrip“ entwickelt sich eine ausgewachsene Weltumrundung von vier Jahren, die mit der Rückkehr nach Deutschland in einem alten, dreirädrigen Taxi aus Thailand endete.

In einem Jahr mit dem Fahrrad bis ans Ende der Welt nach Feuerland - so die Planung von Susi Bemsel und Daniel Snaider. In ihrer Live Foto- & Filmshow nehmen die beiden sympathischen Bayern ihr Publikum mit auf ein außergewöhnliches Abenteuer. Spannend und mit viel Witz schildern sie die intensiven Begegnungen und Erfahrungen mit den Menschen und der oft grandiosen Natur. Der Weg führt zunächst durch das eisige Island, über nordamerikanische Highways und entlang mittelamerikanischer Urwaldpisten, weiter über den gewaltigen Gebirgszug der Anden, durch Busch, Wüste und das windige Patagonien bis nach Feuerland.

Am Ziel, der Südspitze Südamerikas angekommen, hat die Erde für die beiden Langzeitreisenden nichts von ihrer Anziehung verloren. Spontan entscheiden Susi und Daniel: „Wir fahren weiter! Wie lange, dass lassen wir offen. Alles was jetzt kommt ist Zugabe.“

Mit unterschiedlichsten Jobs wird in Neuseeland und Australien die leere Reisekasse wieder aufgefüllt. Es folgt eine abenteuerliche Durchquerung des roten Kontinents: 4000 Kilometer quer durch das australische Outback. Zweieinhalb Jahre nach ihrer Abfahrt aus Deutschland radeln Susi Bemsel und Daniel Snaider in Südostasien ein.

Diese Reise prägt, hinterlässt Spuren und verdeutlicht: Es gibt immer einen Weg, man muß ihn nurfinden. Die Langzeitreisenden haben sich in den Kopf gesetzt, eine scheinbar verrückte Idee umzusetzen. Nach monatelanger Organisation gelingt ihnen der Umstieg auf ein original thailändisches Tuk Tuk. In Asien überschlagen sich die Medienberichte. Das alte dreirädrige Taxi mit den beiden Bayern wird noch vor Abfahrt zur Legende.

Aus einem „kurzen“ Südamerika-Trip wird eine Reise voller Höhen und Tiefen, eine Reise, bei der Traum und Tragödie ganz nah beieinander liegen. Nur knapp entgehen Susi und Daniel der verheerenden Tsunami-Katastrophe in Südostasien und werden vor Ort zu Helfern.

Motorisiert führt sie ihre Reise weiter ins hochtechnisierte Japan, durch die sibirische Wildnis und die Weite der mongolischen Steppe. Das alte Taxi biete dabei Platz für so manch skurrilen Fahrgast. Entlang der legendären Seidenstraße holpert das Tuk Tuk bis nach Afrika.

Erst knapp vier Jahre nach ihrer Abfahrt kehren Susi Bemsel und Daniel Snaider nach Europa zurück. Im Gepäck ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde!