Michael und Gudrun Mittermeier

Wenn sich Musikerin Gudrun Mittermeier und Stand-up-Comedian Michael Mittermeier dieselbe Bühne teilen, dann kann es nur ein ganz besonderer Abend werden. Was genau an diesem Abend passiert? Wer weiß das schon bei den beiden?! Gewiss ist nur, dass es ein wilder und schöner Mix aus Gesprächen und Konzert wird.

Gudrun Mittermeier geht in ihrer Musik den Dingen auf den Grund und entdeckt dabei Erstaunliches und Seltsames, das sie in ihrem Album „Seeheim“ zum Ausdruck bringt. In ihren Songs schmiegt der englische Text sich in ein Bayrisch das weich und sanft Geschichten erzählt. Mit ihrer im Januar erschienenen EP „Minderheit“ ehrt sie Wolfgang Ambros, in dem sie seine Lieder auf ihre ganz eigene, unverwechselbare Art interpretiert.

Das ist aber nur der eine Teil des Abends.

Bei Michael Mittermeier, der gerade mit seinem aktuellen Programm #13 auf großer Tour ist, dürfen sich die Zuschauer auf Anekdoten, Geschichten und Hintergründe freuen. Er gewährt Einblicke, die man in seinen Shows selten bekommt. Und das natürlich gewohnt energiegeladen und ohne dabei stillzusitzen.

Man kann an diesem Abend erahnen, wie sich das Künstlerpaar seit Jahren gegenseitig inspiriert, zum Lachen bringt, ergänzt und zuhört. Beide haben viel zu sagen und nur selten tun sie dies gemeinsam vor Publikum.