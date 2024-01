Schauspielbühnen in Stuttgart

Das Stück der Stunde zur MeToo-Debatte! Suzie Millers aufwühlender Monolog wurde 2022 zum Sensationserfolg in London und 2023 mit dem „Laurence Olivier Award“ für das beste neue Stück ausgezeichnet!

Tessa ist eine gefragte Strafverteidigerin. Erfolgreich vertritt sie Männer, die wegen sexueller Übergriffe angeklagt sind. Im Kreuzverhör aber stehen meist die Frauen – und Tessa muss nicht beweisen, dass die Frau zugestimmt hat, sondern nur, dass der Mann nicht wusste, dass es kein Einvernehmen gab.

Doch dann passiert etwas, was Tessa nicht für möglich hielt: Sie wird selbst zum Opfer. Plötzlich steht sie vor der Frage, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Sie wird zur Zeugin der Anklage und erlebt von da an die Vorgänge im Gerichtssaal von der anderen Seite.

Ein Broadway-Hit — nachtkritik.de

Das Stück der Saison — Die Deutsche Bühne

Ein Stück macht Furore — Der Tagesspiegel

Besetzung

Tessa: Stefanie Klimkait

Regie: Axel Preuß

Bühne & Kostüme: Tom Grasshof

Dramaturgie:Susanne Schmitt

Triggerwarnung: Dieses Stück handelt u.a. von sexualisierter Gewalt, Vergewaltigung und Traumatisierung. Einige Zuschauer:innen könnten das beunruhigend finden. Der Besuch der Aufführung erfolgt auf eigene Verantwortung.