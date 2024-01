George Hinchliffe's The Ukulele Orchestra of Great Britain

Seit vier Jahrzehnten sind sie nun weltweit mit erstaunlichem Erfolg unterwegs: China, USA, Japan, Australien, Neuseeland, und natürlich ganz Europa.

Ob bei der privaten Geburtstagsparty der Queen auf Windsor Castle, bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall, in der Carnegie Hall oder dem Sydney Opera House – die erklärte Mission der Ukes ist es, dem Ernst des Lebens mit aller Kraft entgegenzuwirken.

Mit mehr Konzerten auf dem Buckel als die Rolling Stones beweisen es die virtuosen Musiker Abend für Abend, dass man in wirklich jedem Genre Spaß haben kann – solange es auf der Ukulele ist.

The best musical entertainment in the country. — The Independent

Wonderfully clever! — David Bowie

The ukulele has found its avant garde. — The Guardian