Milica Djordjević: Neues Werk

für Orchester UA

Kompositionsauftrag des SWR

Turgut Erçetin: Das Phonem zwischen zwei Wörtern (b)

für Barockensemble und großes Orchester UA

Kompositionsauftrag des SWR

Franck Bedrossian: Don Quixote Concerto. Memories of a knight errant

for a pianist, his assistant and orchestra UA

Kompositionsauftrag des SWR

Elision/Peter Veale, Barockoboe/Carl Rosman, Barockklarinette & Chalumeau/James Aylward, Barockfagott/Alex Waite, Cembalo

Christoph Grund, Klavier

Jochen Schorer, Assistent und Schlagzeug

SWR Symphonieorchester

Leitung Brad Lubman

Live-Übertragung in SWR2

Im SWR Orchesterkonzert in ECLAT treffen Barockinstrumente auf das klassisch-romantisch besetzte Orchester und Don Quixote und Sancho Pansa dürfen als Pianist und Schlagzeug-Assistent wiederauferstehen: Für ECLAT-Fans ist das eine Wiederbegegnung mit Franck Bedrossians großartigem Werk, das nun nach der Kammer-Fassung im Jahr 2021 endlich in der Originalfassung zum Festival kommen kann.