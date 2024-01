Theater Kempten

Aufgrund der Publikumsresonanz und hohen Nachfrage gibt es Zusatzvorstellungen!

David Bowie. Sänger, Komponist, Produzent, Entertainer – das Chamäleon der Rock- und Popwelt. Niemand hat die Musik der 1970 und 1980 Jahre so beeinflusst wie er. Er war der erste, der Rockkonzerte in ein theatralisches Spektakel mit opulenter Bühnenshow und bizarren Kostümen verwandelte. Dass er gestorben ist, hält er selbst für ein Gerücht.

Ein fantasievoller Seiltänzer in luftiger Höhe am Rande des Abgrunds. Ein weltgewandter, humorvoller eloquenter Entertainer. Ständig sich selbst neu erfindend, sowohl optisch als auch musikalisch. Obsessiv, oft 72 Stunden ohne Schlaf. Mit kleinen „Hilfen“, versteht sich. Er war der bunteste Pfau im Musikzirkus. Androgyn, surreal, schrill. Eine Symbiose aus glitzernder Oberfläche und stiller Tiefgründigkeit.

Ins Theaterhaus Stuttgart kehrt David Bowie im Dezember 2023 für zwei Abende zur Erde zurück von seinem Asteroid 342843. Hans Piesbergen als „Bowie“ sowie Sebastian Strehler am Schlagzeug und Michael Schönmetzer an der Gitarre – beide in unzähligen Rollen von Angie Bowie bis Lou Reed – entführen das Publikum wieder in die Musikwelt und das Lebensgefühl der 1970er Jahre mit Sex, Drugs and Rock’n’Roll.

Unterstützt von Erasmus Gerlach am Bass spielen sie quer durch alle Genres – Rock, Disco Funk, New Wave und Pop – ein Dutzend Hits von David Bowie, Jaques Brel, Lou Reed, Iggy Pop: „Heroes“, „Amsterdam“, „The Passaneger“, „Starman“ …

Die einzige Frau auf der Bühne ist Bowies Jugendliebe „Hermione Farthingale“ (Antonia Welke).

Das Publikum erlebt eine glitzernde, amüsante, manchmal wirklich schrille Perfomance, deren Vielseitigkeit zwischen Witz, Trash und Ernsthaftigkeit Bowies ambivalentes Leben spiegelt. Freuen Sie sich auf die neue Uraufführung von Kemptens Theater-Leiterin Silvia Armbruster nach dem Text von Ernst Konarek in brillanter Besetzung.