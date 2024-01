Eric Wubbels: Neues Werk

für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger UA

Christoph Ogiermann: Encouragements and/Contradictions and/»the history of all hitherto existing music is also the history of hand positions and fingerings«

SESSION for Yarn Wire, three additional players and electronics UA

Yarn/Wire: Klaviere, Schlagzeug, Piano-Inside

Siddhii Devii Lagrutta: Stimme und Zeug

Gunnar Brandt-Sigurdsson: Stimme, Elektronik und Zeug

Christoph Ogiermann: Stimme, Klavier, Violine, Elektronik und Zeug

… »Selbst-Ermutigung« eines Künstlers zum immer freieren Umgang mit gegebenen Materialien und Noten. Beginnend mit einer Fantasie über Stefan Wolpes »Battle Pieces« greift Christoph Ogiermanns Werk in unterschiedlichste Spielweisen, Ausdruckshaltungen und Themen aus …