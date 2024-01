Bä!

für junges Publikum im Alter von ca. 5–9 Jahren UA

Komposition und Stückentwicklung: Clemens K. Thomas

Regie und Stückentwicklung: Miriam Götz

Bühne und Kostüme: Sarah Mittenbühler

Puppenbau und Coaching: Antje Töpfer

Neue Vocalsolisten: Martin Nagy, Kind/Guillermo Anzorena, Teddybär/Andreas Fischer, Elternteil/Uhrzeiger/Kaktus/Arzt/Cyborg

Ein Musiktheater für Kinder über Freundschaft, das Sich-Trauen und gegenseitige Helfen, das Eintauchen in fantastische Welten sowie die grenzenlose Fantasie des Spielens.

»Martin und sein Teddybär Bä erfinden eine Zeitmaschine, die sie in allerlei imaginierte Räume bringt: eine Aneinanderreihung von lustigen, rührend-traurigen und glücklich-heiteren Kindheitsmomenten. Martin ist ein etwas schüchterner und introvertierter Junge, der nur in Anwesenheit seines Teddybärs vollends aufblüht und sich öffnet. Aus Sicht des Jungen ist Bä kein lebloses Stofftier, sondern sein Freund und Spielgefährte, der durchaus so seine Eigenarten hat. „Bä!« spielt also zugleich in Martins imaginierten Parallelwelt (Der Bär lebt!) und der »seriösen« Welt der Erwachsenen (Bä ist nur ein Stofftier). Bä ist ein wenig tollpatschig und total cute.” (Clemens K. Thomas)