The Day Fanny Mendelssohn Died

Ein Liederzyklus UA

Konzept, Komposition, Dramaturgie, Regie, Choreographie, Text, Video- und Audio-Produktion: Belenish Moreno-Gil & Óscar Escudero

Assistenz Live-Elektronik: Tim Abramczik

Duo LAB51: Johanna Vargas, Stimme/Magdalena Cerezo Falces, Klavier & Keyboard

Das romantische Lied in der Tradition der bürgerlichen Salons ist für die Autor*innen ein Prototyp für die Objektifizierung von Frauen und den Machtmissbrauch in der Kunstindustrie. Die beiden Liedinterpretinnen des Musiktheaters werden dabei im wahrsten Sinne des Wortes zu Projektionsflächen. Aus Stimme, Instrument und Körper entstehen postdigital bearbeitet hybride Wesen, die an der Grenze zwischen physischem und digitalem Raum agieren.