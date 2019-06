Area Codes

Es ist wieder soweit! Auch im Jili wird es wieder das Event für alle geben die von außerhalb Stuttgarts kommen. Wie immer mit zahlreichen Specials und Vergünstigungen damit man so richtig in Feierlaune kommt.

Hip Hop begeisterte Gäste kommen bei diesem Event zu 100 Prozent auf ihre Kosten. am Start für euch an den Turntables und am Microphone sind:

DJ JAY SOUTH & DJ TIDE versorgen euch die ganze Nacht mit Hip Hop und Newschool Music

Jesse Malik der euch mit seiner gewaltigen Stimme den Abend lang begleiten wird

Specials:

- Partygäste die außerhalb Stuttgarts kommen bezahlen bis 1:00 Uhr an der Kasse nur den halben Eintritt

- Studenten zahlen mit gültigem Semesterausweis ebenfalls nur den halben Eintritt