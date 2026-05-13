Argentinischer Abend

Wir entführen euch kulinarisch nach Argentinien und genießen gemeinsam einen stimmungsvollen Abend mit südamerikanischem Flair. Neben einem abwechslungsreichen Menü mit typisch argentinischen Spezialitäten steht vor allem die Atmosphäre im Mittelpunkt. Mit passender Musik und rhythmischen Klängen darf natürlich auch der Tango nicht fehlen. Wer möchte, kann das Tanzbein schwingen oder einfach die besondere Stimmung genießen.