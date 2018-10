Argumentationstraining gegen Stammtischparolen

In so einer Situation war wahrscheinlich jede und jeder schon einmal: Man sitzt in einer Runde und plötzlich äußert sich jemand abfällig über Zugewanderte oder Ausländer. Wie reagiert man am besten?

Wie kontert man, damit der andere zum Nachdenken angeregt wird? Das Seminar will politische Urteilsfähigkeit und politische Handlungsfähigkeit fördern. Dazu gehören ein Vortrag und interaktive Elemente. Seminarinhalte sind:

• Will ich einen Gesprächspartner belehren oder interessiert mich, was der Anlass seiner Äußerung ist?

• Kann ich sowohl eine klare eigene Positionierung als auch die Offenheit für andere Positionen vermitteln?

• Ziel ist, in Gesprächen nicht das beste Argument zu finden, sondern einen Gesprächsmodus mit dem Gegenüber zu finden.

Referent: Dr. Christian Boeser-Schnebel, Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Augsburg

Anmeldung: bis spätestens 15.11.2018, Haus der Familie, Tel.: 9296-11, Fax: 9296-23, E-Mail: info.bildung@kirche-reutlingen.de, Internet: www.evang-bildung-reutlingen.de

(max. 25 Teilnehmer/-innen) Gebühr: gebührenfrei