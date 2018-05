Im Rahmen des 30. Isny Opernfestivals inszeniert Hans-Christian Hauser die Oper "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss: ein heiteres Werk, das spielerisch und amüsant den scheinbaren Gegensatz zwischen den Künstlern der seriösen Oper und denen der leichten Muse behandelt.

Ein junger Komponist hat den Auftrag bekommen, eine Oper für ein Fest im Hause eines reichen Mäzen zu schreiben. Voll Hingabe an seine idealisch-romantische Opernkomposition fiebert der junge Künstler zusammen mit den Opernsängern auf seine Premiere hin. Doch plötzlich werden sie mit einer Truppe von gauklerhaften, durchtriebenen Schauspielern unter der Leitung der hübschen Zerbinetta konfrontiert, die ohne Absprache mit dem Komponisten ebenfalls eingeladen worden sind.

Der Mäzen, der kein Gespür dafür hat, dass die beiden Gruppen künstlerisch und charakterlich nicht zusammen passen, hat mit seinem Geld die Macht, durchzusetzen, was ihm in den Sinn kommt: er zwingt sie kurzerhand in eine gemeinsame Abendveranstaltung, mit der Vorgabe, sie sollen doch einfach eine Oper zusammen spielen.

Das Isny Opernfestival feiert Jubiläum: seit dreißig Jahren erhalten begabte Studierende und junge Absolventinnen und Absolventen verschiedener Musikhochschulen die Chance, Opernpartien zu entwickeln und zu erproben. Auch im Orchestergraben wird mit jungen Musikerinnen und Musikern das Spiel zu einem feinen Ensembleklang geformt.