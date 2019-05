Arias Company: Watch

Der gebürtige Puertoricaner Bryan Arias wuchs als Kind in New York mit Streetdance und Gesellschaftstanz auf, er gehörte zum Nederlands Dans Theater (wohin er im März als Choreograph wieder eingeladen ist) und zu Crystal Pites Kompanie Kidd Pivot. Von diesen Einflüssen nahm er eine Liebe zum theatralischen, aber nicht unbedingt narrativen Tanz mit, zur Erzählung in melancholischen Symbolen mit einem Hang zur Satire. 2013 gründete er seine eigene Kompanie in New York und inszeniert poetische, leise, eher minimalistische Abendfüller, in denen die Bewegung des Menschen im Mittelpunkt steht.„Arias‘ Ansatz ähnelt der magischen Mischung von Wes Andersons Filmen: Die Albernheit wird durch Aufrichtigkeit geadelt, und die Erschütterung leuchtet voller Menschlichkeit.“ – The Boston Globe

Choreographie: Bryan Arias | Premiere: 29. Juni 2019, Stuttgart | Dauer: ca. 60 Minuten ohne Pause